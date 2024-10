La moglie di Serginho torna a parlare: “Mio figlio? Morto per un’infezione” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Insert variablePoco meno di due mesi fa, la famiglia di Serginho, ha subito un grave lutto: la morte del giovane figlio Diego, appena ventenne. Pianetamilan.it - La moglie di Serginho torna a parlare: “Mio figlio? Morto per un’infezione” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Insert variablePoco meno di due mesi fa, la famiglia di, ha subito un grave lutto: la morte del giovaneDiego, appena ventenne.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La denuncia di lady Serginho : “Buttate il vape - ha ucciso mio figlio” - Due mesi dopo la tragedia, la donna ha voluto lanciare un messaggio contro l’uso del vape, che avrebbe aggravato la situazione del figlio: “Non fumate questa roba, perché uccide” spiega Lia. In un video pubblicato su Instagram, Lia Paiva, moglie dell’ex calciatore brasiliano del Milan Serginho, ha raccontato la tragica scomparsa del figlio Diego, avvenuta lo scorso 7 agosto. (Lapresse.it)

Serginho - la moglie Lia denuncia : “Mio figlio Diego ucciso dal vape” - “I suoi polmoni non hanno reagito per via dell’uso eccessivo di vape”, denuncia Lia Paiva. La notizia della morte del figlio di Serginho ha scatenato il cordoglio del club rossonero, il difensore brasiliano ha trascorso gran parte della sua carriera in Serie A, per ben 9 stagioni nel Milan: dal 1999 al 2008. (Lapresse.it)

Ex Milan - parla la moglie di Serginho : "Nostro figlio è morto per le sigarette elettroniche. Svapare uccide" - Sono passati solo pochi mesi dalla morte del figlio di Serginho, Diego. Sui social in queste ore è comparso un video di sua madre e moglie... (Calciomercato.com)