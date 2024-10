Inchiesta ultras, Inzaghi ascoltato in Questura come persona informata sui fatti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'allenatore dell'Inter non è indagato, ma ha dovuto i chiarire i dettagli del rapporto emerso con i capi ultras nerazzurri, in particolare quello con Marco Ferdico L'articolo Inchiesta ultras, Inzaghi ascoltato in Questura come persona informata sui fatti proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Inchiesta ultras, Inzaghi ascoltato in Questura come persona informata sui fatti Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'allenatore dell'Inter non è indagato, ma ha dovuto i chiarire i dettagli del rapporto emerso con i capinerazzurri, in particolare quello con Marco Ferdico L'articoloinsuiproviene da Il Difforme.

