Inchiesta ultrà, Inzaghi in Questura (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 13.40 L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi è stato sentito come persona informata sui fatti nell'Inchiesta "Doppia curva" sulle tifoserie dei due club milanesi. Inzaghi è stato sentito in Questura sui rapporti con i capi ultrà e le presunte pressioni subite da uno dei capi curva, Ferdico, ora in carcere. Nelle misure disposte (16 in cella e 3 ai domiciliari) si legge che Ferdico avrebbe "esplicitamente chiesto" a Inzaghi di "intervenire con l'Inter o meglio direttamente col presidente Marotta, per ottenere 200 biglietti in più". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 13.40 L'allenatore dell'Inter Simoneè stato sentito come persona informata sui fatti nell'"Doppia curva" sulle tifoserie dei due club milanesi.è stato sentito insui rapporti con i capie le presunte pressioni subite da uno dei capi curva, Ferdico, ora in carcere. Nelle misure disposte (16 in cella e 3 ai domiciliari) si legge che Ferdico avrebbe "esplicitamente chiesto" adi "intervenire con l'Inter o meglio direttamente col presidente Marotta, per ottenere 200 biglietti in più".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arresti ultrà - sentito in questura il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi - Il tecnico campione d’Italia è stato sentito come persona informata sui fatti ma non indagata, soprattutto in merito al contatto con l’allora capo della curva nord Marco Ferdico, il quale, in un colloquio telefonico, ha chiesto all’ex Lazio di poter avere più biglietti per la finale di Champions League del 2023 a Istanbul. (Lettera43.it)

Inchiesta ultrà - Simone Inzaghi ascoltato dai pm : il boss Marco Ferdico lo sollecitò per i biglietti della finale di Champions - L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi è stato sentito in giornata dagli investigatori della Squadra Mobile di Milano come teste nell'ambito dell'inchiesta che ha portato agli... (Leggo.it)

Inchiesta ultras - Inzaghi sentito stamattina dalla polizia di Milano (Repubblica) - Scrive il Corriere della Sera: Negli atti dell’inchiesta dei pm Paolo Storari e Sara Ombra ci sono le telefonate in cui gli ultrà fanno «pressioni» per ottenere biglietti da rivendere poi a prezzi quintuplicati. A Zanetti, in particolare, gli investigatori della Mobile chiederanno conto del dialogo in cui il capo ultrà Marco Ferdico dice di aver saputo dall’ex calciatore che «ci sono dei ... (Ilnapolista.it)