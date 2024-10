In una scuola di Milano, la filosofia “abbraccia” l’intelligenza artificiale: dal 2025 compresenza di informatica e filosofia per 66 ore all’anno (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A Milano, il Liceo Scientifico Scienze Applicate dell'istituto paritario scuola Europa sta per inaugurare un innovativo modello didattico che unisce Scienza dei Dati, Intelligenza artificiale e filosofia. L'articolo In una scuola di Milano, la filosofia “abbraccia” l’intelligenza artificiale: dal 2025 compresenza di informatica e filosofia per 66 ore all’anno . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A, il Liceo Scientifico Scienze Applicate dell'istituto paritarioEuropa sta per inaugurare un innovativo modello didattico che unisce Scienza dei Dati, Intelligenza. L'articolo In unadi, la: daldiper 66 ore

Trovate 7 svastiche sui muri di una scuola media di Milano : l’istituto è vicino al memoriale della Shoah - Lunedì 7 ottobre, a Milano, nel giorno dell'anniversario dell'invasione di Hamas in territorio israeliano, sono state disegnate 7 svastiche sulle pareti di una scuola media. L'istituto è vicino al memoriale in onore degli ebrei uccisi nei campi di concentramento.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Milano - sette svastiche sui muri della scuola di via Fara - Nella mattinata alcuni operai sono giunti sul posto per coprire lo sfregio, lasciato nel primo anniversario dell'attacco a Israele. La scoperta è avvenuta questa mattina, all'apertura dell'istituto milanese dopo la pausa del fine settimana. Milano, 7 ottobre 2024 – Una serie di svastiche sono state disegnate nella notte tra ieri e oggi, lunedì 7 ottobre, sui muri della scuola media di via ... (Ilgiorno.it)

Milano - gli insegnanti di sostegno? “Un miraggio”. La protesta dei genitori della scuola Visconti al Gallaratese : “Solo cinque docenti - impossibile coprire tutte le ore” - Il risultato? Diritti negati, in primis quello allo studio”. Senza contare che le figure degli educatori sono inesistenti. Intanto la petizione promossa da Imma Audino, mamma milanese, che chiede “sostegno dall’inizio dell’anno per bimbi e ragazzi disabili” (su Change. “Il problema riguarda i nostri bambini ma non solo, perché il disagio esiste per tutti. (Ilgiorno.it)