Il discorso incomprensibile del ministro Giuli: "Una supercazzola assurda" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il nuovo ministro della Cultura, Alessandro Giuli, erede del dicastero lasciato dal dimissionario SanGiuliano, ha esposto le linee programmatiche del suo ministero durante un’audizione alle commissioni Cultura di Camera e Senato, nella Sala del Mappamondo alla Camera. Tutto come da programma, se Europa.today.it - Il discorso incomprensibile del ministro Giuli: "Una supercazzola assurda" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il nuovodella Cultura, Alessandro, erede del dicastero lasciato dal dimissionario Sanano, ha esposto le linee programmatiche del suo ministero durante un’audizione alle commissioni Cultura di Camera e Senato, nella Sala del Mappamondo alla Camera. Tutto come da programma, se

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sanità - Giuliano (UGL) : “Flat Tax per i medici ottima notizia - Ministro Schillaci si impegni ad estendere vantaggi fiscali a tutti gli operatori” - “L’inserimento di una flat tax del 15% sull’indennità di specificità dei medici, oggi al 43%, è stata prospettata come ipotesi concreta dal Ministro della salute Orazio Schillaci. È una ottima notizia che, se confermata poi nella Manovra, darebbe ragione ad una nostra richiesta, formulata da ... (Ilgiornaleditalia.it)

Piano di educazione integrato con osservatorio interministeriale - la proposta del Ministro Giuli : “Ne parlerò con Valditara e Bernini” - L'articolo Piano di educazione integrato con osservatorio interministeriale, la proposta del Ministro Giuli: “Ne parlerò con Valditara e Bernini” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Un "piano di educazione integrato", con un "osservatorio interministeriale" per rafforzare i ... (Orizzontescuola.it)

Il ministro Giuli alla Camera parla di “apocalittismo difensivo” e “infosfera globale”. M5s : “Una supercazzola assurda” - “Oggi abbiamo in certi momenti fatto fatica a capire cosa stesse dicendo Alessandro Giuli in audizione” ha detto il deputato 5 stelle Gaetano Amato, che ha avuto la sensazione di trovarsi in una scena di Amici miei. “Comincio a leggere una parte un pò più teoretica”: avverte così i parlamentari ... (Ilfattoquotidiano.it)

Cultura - Maxxi Med a Messina protagonista nelle linee programmatiche del ministro Giuli - Rinnova il suo impegno con la città dello stretto il ministro della. . Il Maxxi Med a Messina insieme a Taranto con la Biennale del Mediterraneo "saranno fulcro di iniziative che irradiandosi in tutto il Mezzogiorno esalteranno i legami interculturali con gli altri Paesi dell'area ... (Messinatoday.it)

Loggia Isozaki - Architetti : “Nessuna risposta da Sangiuliano - ministro Giuli chiarisca" - Il documento del novembre 2023 - sottoscritto da 96 Ordini provinciali degli architetti, dalla Fondazione Architetti Firenze e dalla Fondazione Michelucci – riguardava “la decisione di non procedere alla realizzazione della Loggia progettata dall’architetto Arata Isozaki, vincitore del concorso ... (Lanazione.it)