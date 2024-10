“Hanno ucciso il mio amore”. Muore per un errore assurdo in ospedale: la denuncia del compagno di una vita, separati dalla morte dopo 60 anni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Doveva essere una procedura semplice: una flebo inserita nella colonna vertebrale per somministrare farmaci e alleviare il dolore, ma con il passare delle ore, la famiglia di Sheila Thurlow si è preoccupata perché non ha ricevuto notizie dall’ospedale. Ben presto Hanno scoperto che qualcosa era andato terribilmente storto: all’85enne era stata somministrata una dose di morfina 1.000 volte superiore a quella prevista e per lei non c’è stato niente da fare. “Mi manca terribilmente. È stato un grande choc“, dice il marito Raymond. Sheila è stata ricoverata al North West Private Hospital (NWPH) di Ramsay Health Care a Brisbane nel giugno 2022, soffrendo di forti dolori causati da un cancro metastatico. Il suo medico le ha consigliato l’inserimento di una pompa per il dolore presso il NWPH nella speranza che le avrebbe offerto una migliore qualità di vita. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Doveva essere una procedura semplice: una flebo inserita nella colonna vertebrale per somministrare farmaci e alleviare il dolore, ma con il passare delle ore, la famiglia di Sheila Thurlow si è preoccupata perché non ha ricevuto notizie dall’. Ben prestoscoperto che qualcosa era andato terribilmente storto: all’85enne era stata somministrata una dose di morfina 1.000 volte superiore a quella prevista e per lei non c’è stato niente da fare. “Mi manca terribilmente. È stato un grande choc“, dice il marito Raymond. Sheila è stata ricoverata al North West Private Hospital (NWPH) di Ramsay Health Care a Brisbane nel giugno 2022, soffrendo di forti dolori causati da un cancro metastatico. Il suo medico le ha consigliato l’inserimento di una pompa per il dolore presso il NWPH nella speranza che le avrebbe offerto una migliore qualità di

