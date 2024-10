Movieplayer.it - Grande Fratello: Lorenzo ci ricasca (e sono tre) con una nuova frase contro le donne

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il concorrente milanese non riesce a passare una settimana senza inciampare in frasi che dovrebbero essere evitate, sia in un contesto televisivo che nella vita di tutti i giorni. Anche oggi,Spolverato, uno dei protagonisti del, non ha mancato di servire al pubblico di Mediaset Extra un'altra delle sue esternazioni discutibili. Le frasi del modello milanese, ormai un'abitudine per chi segue la diretta del reality, hannomente sollevato polemiche. Eppure, Alfonso Signorini continua a non richiamarlo all'ordine. Le frasi infelici di: un déjà -vu Fin dai primi giorni di permanenza nella Casa dei Lumina Studios, il modello milanese si è fatto notare per il suo atteggiamento spavaldo, ma anche per alcune dichiarazioni che hanno lasciato il pubblico perplesso. Un episodio risale a una conversazione nel giardino,