Escalation in Medio Oriente, Netanyahu a Biden: "Su Teheran decidiamo noi" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Secondo quanto dichiarato dall'esercito israeliano (IDF), quella in Libano doveva essere un'operazione militare limitata così da evitare l'Escalation del conflitto in Medio Oriente. Tuttavia, con il passare delle ore, risulta sempre più complicato sostenere questa tesi. L'offensiva, sia aerea che terrestre, si estende ormai su gran parte del Paese. Solo nelle ultime 24 ore, l'aviazione israeliana ha colpito "circa 185 obiettivi terroristici di Hezbollah in Libano e circa 45 obiettivi terroristici di Hamas nella Striscia di Gaza, tra cui cellule terroristiche, siti infrastrutturali, strutture militari, posti di osservazione, lanciatori e depositi di armi". Al momento si segnalano feroci combattimenti al confine tra Israele e Hezbollah, con i miliziani che affermano di aver respinto quelli che definiscono "invasori", mentre proseguono intensi – e reciproci – scambi di missili.

