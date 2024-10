“È cotta di lui”. Grande Fratello, il pubblico ha notato. E lei si sbottona sul bel concorrente (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dentro la casa del Grande Fratello i colpi di scena sono ormai all’ordine del giorno, tra storie che finiscono ed altre che iniziano i telespettatori hanno davvero l’imbarazzo della scelta. La nuova operazione voluta da Signorini sta portando frutti dopo una partenza a rilento che aveva sollevato le critiche di una fetta del pubblico. A proposito di amori che nascono (o presunti tali) il pubblico si era accorto di una simpatia particolare di una gieffina per un concorrente a dir poco fascinoso. >> “Sono loro, sono vivi”. Scomparsi dal 2021, papà e i 3 figli trovati in un bosco. Poi la scoperta choc: cosa è successo in tutto questo tempo I commenti che si possono trovare sui social, a cominciare dai profili ufficiali del Grande Fratello, sono di questo tenore: “No, ragazzi ma lei è proprio cotta: ma avete visto come lo guarda?”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dentro la casa deli colpi di scena sono ormai all’ordine del giorno, tra storie che finiscono ed altre che iniziano i telespettatori hanno davvero l’imbarazzo della scelta. La nuova operazione voluta da Signorini sta portando frutti dopo una partenza a rilento che aveva sollevato le critiche di una fetta del. A proposito di amori che nascono (o presunti tali) ilsi era accorto di una simpatia particolare di una gieffina per una dir poco fascinoso. >> “Sono loro, sono vivi”. Scomparsi dal 2021, papà e i 3 figli trovati in un bosco. Poi la scoperta choc: cosa è successo in tutto questo tempo I commenti che si possono trovare sui social, a cominciare dai profili ufficiali del, sono di questo tenore: “No, ragazzi ma lei è proprio: ma avete visto come lo guarda?”.

