Douglas Luiz via dalla Juve: il sostituto dal club in vendita (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Costato alla Juventus la bellezza di 50 milioni, Douglas Luiz non ha convinto Thiago Motta. Possibile cessione a gennaio Probabilmente non sorprenderebbe nessuno se l'avventura di Douglas Luiz alla Juventus dovesse finire già a gennaio. Arrivato in pompa magna per la bellezza di 50 milioni (cifra a bilancio), anche se l'operazione ha permesso al club bianconero di liberarsi di due esuberi come Barrenechea e Iling-junior, entrambi ceduti subito dall'Aston Villa, facendo pure due plusvalenze, il brasiliano non ha convinto fin da subito Thiago Motta. Douglas Luiz ai margini della Juventus (LaPresse) – calciomercato.itLento, senza grinta, in sostanza il classe '98 di Rio de Janeiro non sembra essere adatto al calcio del tecnico italo-brasiliano, più in generale della stessa Serie A.

