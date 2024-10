Cura della pelle maschile in autunno: quali prodotti usare in questo periodo dell’anno. (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Non è più in secondo piano, ricevendo al contrario tutta l’attenzione che merita: la Cura della pelle maschile è infatti “entrata” a pieno titolo nelle abitudini quotidiane, non solo per questioni legate puramente all’estetica – e dunque al piacere di “apprezzarsi” guardandosi allo specchio – ma anche e soprattutto per motivazioni attinenti alla salute della <p> Cura della pelle maschile in autunno: quali prodotti usare in questo periodo dell’anno. MondoUomo.it.</p> Mondouomo.it - Cura della pelle maschile in autunno: quali prodotti usare in questo periodo dell’anno. Leggi tutta la notizia su Mondouomo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Non è più in secondo piano, ricevendo al contrario tutta l’attenzione che merita: laè infatti “entrata” a pieno titolo nelle abitudini quotidiane, non solo per questioni legate puramente all’estetica – e dunque al piacere di “apprezzarsi” guardandosi allo specchio – ma anche e soprattutto per motivazioni attinenti alla salute inin. MondoUomo.it.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Skin Dysmorphia - quando l’ossessione per la cura della pelle ci fa perdere il senso di realtà. “I social media hanno facilitato l’ascesa della cultura dell’immagine” - Può creare ideali di bellezza che sembrano ottenibili, come se tutti dovessimo essere in grado di raggiungere questi standard quando la maggior parte delle persone (comprese le persone nelle immagini stesse) non sembrano nemmeno così nella realtà. I pochi che si avvicinano di più a questi ideali ... (Ilfattoquotidiano.it)

Come si usa la lozione viso - alleata essenziale nella cura della pelle - Tra gli ingredienti più efficaci ci sono estratti di yuzu, seta giapponese e kefir fermentato, che rafforzano le difese della pelle. In realtà sono due prodotti distinti, che svolgono funzioni diverse. Utilizzi alternativi Le lozioni possono essere utilizzate in vari modi grazie alla ... (Quotidiano.net)

Giornata internazionale del caffè : celebrazione e cura della pelle - Questo evento offre l’opportunità di rendere omaggio a una delle bevande più apprezzate e conosciute a livello globale. Siero concentrato: caffeina ed elicriso per uno sguardo luminoso Il Siero concentrato 5% caffeina ed elicriso di Aroma-Zone rappresenta un’ottima scelta per prendersi cura della ... (Bollicinevip.com)

Jacob Elordi - pioggia di critiche sul suo casting per Cime tempestose : "Non ha la pelle scura" - Pochi giorni fa è stato annunciato che Jacob Elordi e Margot Robbie saranno i protagonisti dell'adattamento cinematografico di Cime tempestose di Emily Brontë, diretto da Emerald Fennell. Alcune critiche sono emerse riguardo alla scelta di Elordi per il ruolo di Heathcliff. Critiche e richieste ... (Movieplayer.it)

Una nuova ricerca internazionale conferma l'efficacia del Glutatione Liposomiale Altrient® nella cura della pelle - È un potente nutriente delle difese immunitarie che agisce in sinergia con le vitamine C ed E per aiutare a proteggere le cellule dallo stress ossidativo. I risultati hanno mostrato una significativa diminuzione media del rossore del 79,48% e una riduzione media dell'iperpigmentazione del 56,90%. ... (Liberoquotidiano.it)