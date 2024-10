Anteprima24.it - Continua l’incubo-ladri nel Sannio: un furto riuscito e uno tentato a Paduli

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutodei furtia tormentare il. Nella serata, infatti, sono stati registrati une unin due diverse abitazioni di Contrada Torre atra le 19 e le 20. I malviventi, dopo aver divelto la rete di recinzione, hanno atteso che i proprietari si allontanassero dall’abitazione per entrare in azione. Al rientro i malcapitati hanno trovato l’appartamento messo a soqquadro con le porte di accesso sfondate. Una scena impietosa che dovrebbe far riflettere sul modo di agire, deciso e spregiudicato, dei malviventi. Sarebbero in quattro, così come hanno testimoniato i proprietari della seconda abitazione che li hanno scovati quando stavano per intrufolarsi, costringendoli alla fuga.