Cody Rhodes commenta l'aggressione da parte di Owens: "Tutti vogliono il mio titolo"

Nelle ultime settimane Kevin Owens aveva mostrato segnali di nervosismo ed insofferenza verso Cody Rhodes. La situazione è poi degenerata nel post Bad Blood. Nel parcheggio dell'arena lui e Cody hanno avuto un confronto quando KO ha definitivamente perso le staffe e ha aggredito l'Undisputed WWE Champion. La scena è stata ripresa dai telefonini dei fan e diventata virale. Ora Cody ha commentato l'episodio.

"Il video parla chiaro"

Durante una intervista con il "Manchester Evening News", Cody Rhodes ha parlato dell'aggressione subita da Kevin Owens nel post Bad Blood: "Sarei un pazzo se cercassi di dirvi cose diverse da quelle che si sono viste. Le immagini sono chiare, sono in rete e si possono vedere. Cercherò di spiegarvi come mi sento. Il nostro business è molto competitivo. Tutti puntano ad a raggiungere la stella polare, ossia il WWE Championship.

