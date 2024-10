Inter-news.it - Bucciantini: «Napoli contende naturalmente lo scudetto all’Inter. Varie ragioni»

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Marcosi è espresso sulla lotta, sottolineando come ilabbia gli strumenti per competere con l’Inter e le altre rivali per il titolo. LA SITUAZIONE – Ilè attualmente primo nella classifica della Serie A grazie ai 16 punti totalizzati nelle prime 7 giornate, con l’Inter di Simone Inzaghi distante 2 lunghezze al secondo posto momentaneo. La squadra partenopea si sta rendendo protagonista di un campionato che qualcuno immaginava sin dall’inizio, data la presenza sulla panchina di un vincente come Antonio Conte, mentre qualcun altro conservava una dose di scetticismo a causa della deludente scorsa stagione conclusasi senza accedere ad alcuna coppa europea.