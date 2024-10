Beautiful puntate americane, Hope torna con Liam? L’ombra di Carter (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 9 Ottobre 2024 9:35 pm by Redazione Su Beautiful le anticipazioni americane rivelano che Hope è divisa di nuovo tra due uomini, Liam e Carter. Considerando che la trama in onda in America è avanti di diversi mesi, il pubblico di Canale 5 assisterà a questa svolta tra qualche tempo. Intanto, è possibile capire ciò che sta accadendo, attraverso gli spoiler. Nelle prossime puntate, Liam toccherà le corde del cuore di Hope, inconsapevole della sua vicinanza a Carter. Lo Spencer punterà su Beth e sulle difficoltà che insieme hanno affrontato. Ma non sa che la figlia di Brooke, dopo aver dimenticato Thomas, si sta avvicinando all’avvocato dei Forrester. Beautiful anticipazioni americane: Hope e Carter vicini Leggi anche: Beautiful: perché R.J. Latuafonte.com - Beautiful puntate americane, Hope torna con Liam? L’ombra di Carter Leggi tutta la notizia su Latuafonte.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 9 Ottobre 2024 9:35 pm by Redazione Sule anticipazionirivelano cheè divisa di nuovo tra due uomini,. Considerando che la trama in onda in America è avanti di diversi mesi, il pubblico di Canale 5 assisterà a questa svolta tra qualche tempo. Intanto, è possibile capire ciò che sta accadendo, attraverso gli spoiler. Nelle prossimetoccherà le corde del cuore di, inconsapevole della sua vicinanza a. Lo Spencer punterà su Beth e sulle difficoltà che insieme hanno affrontato. Ma non sa che la figlia di Brooke, dopo aver dimenticato Thomas, si sta avvicinando all’avvocato dei Forrester.anticipazionivicini Leggi anche:: perché R.J.

