ATP Shangai, Sinner batte Shelton: ora un quarto di finale da urlo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sinner archivia la pratica Shelton in due set, ma ora si alza il livello, con l'avversario del quarto di finale che sarà decisamente complicato da battere L'articolo ATP Shangai, Sinner batte Shelton: ora un quarto di finale da urlo proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - ATP Shangai, Sinner batte Shelton: ora un quarto di finale da urlo Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)archivia la praticain due set, ma ora si alza il livello, con l'avversario deldiche sarà decisamente complicato dare L'articolo ATP: ora undidaproviene da Il Difforme.

