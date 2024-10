Antitrust bacchetta siti di auto elettriche per i green claim (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Espressioni come "100% sostenibile", "100% green", "Zero emissioni", "Impatto zero sull'ambiente" ed "Eco" sui siti per la vendita dei veicoli elettrici per la mobilità urbana Xev Yoyo e Microlino sono stati contestate dell'Antitrust come "green claim generici e senza indicazione della fase del ciclo di vita del prodotto" cui si riferiscono e rimosse dalle società. L'Agcm (autorità garante della concorrenza e del mercato) comunica in una nota di "aver concluso positivamente" una moral suasion nei confronti delle società Campello e Microlino Italia. Quotidiano.net - Antitrust bacchetta siti di auto elettriche per i green claim Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Espressioni come "100% sostenibile", "100%", "Zero emissioni", "Impatto zero sull'ambiente" ed "Eco" suiper la vendita dei veicoli elettrici per la mobilità urbana Xev Yoyo e Microlino sono stati contestate dell'come "generici e senza indicazione della fase del ciclo di vita del prodotto" cui si riferiscono e rimosse dalle società. L'Agcm (rità garante della concorrenza e del mercato) comunica in una nota di "aver concluso povamente" una moral suasion nei confronti delle società Campello e Microlino Italia.

