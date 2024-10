Quotidiano.net - Aggressione alla troupe del Tg3. L’autista muore d’infarto

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) In guerra muoiono anche i giornalisti e chi lavora per loro, per assicurare informazione sul campo tra città bombardate e popolazione frustrata dagli effetti del conflitto. L’ultima vittima è Ahmad Akil Hamzeh, libanese, storico autista al servizio di tanti inviati Rai sul fronte mediorientale.periferia di Sidone, in Libano, per difendere ladel Tg3 dall’assalto di un uomo. Un uomo armato con una grossa pietra che prima minaccia la, poi la insegue in scooter, raggiunge l’auto della Rai al distributore di benzina e ruba le chiavi dall’auto. Ahmad scende, riesce a calmare l’assalitore, si fa restituire le chiavi ma nella concitazione del momento si accascia a terra. Vana la corsa in ambulanza. Ahmad, cardiopatico,in servizio.