Acquista sigarette e gratti e vinci con un bancomat rubato in un'auto parcheggiata, scoperto e arrestato (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dovrà rispondere dei reati di frode informatica mediante sostituzione di persona, resistenza e ricettazione un uomo di 30 anni originario dell'Albania arrestato in flagranza di reato dai carabinieri a Pescara.I militari della sezione radiomobile, nel tardo pomeriggio di martedì 8 ottobre, sono

