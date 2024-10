Ilrestodelcarlino.it - Accoltellato sul bus. Al via il processo: "Giustizia per mio figlio. Non posso perdonare"

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Jordan sta migliorando ma la strada è ancora molto lunga per mio". Saskia Wink è la madre del ragazzo, minorenne all’epoca dei fatti,su un autobus mentre tornava da scuola il 17 gennaio scorso. Ieri mattina in tribunale per la prima volta si è trovata davanti il giovane accusato della brutale aggressione, un ventenne che venne arrestato immediatamente dopo il fatto. Deve rispondere di rapina aggravata, tentato omicidio e porto d’armi. Saskia era in aula come parte civile. "Per me è stato un momento molto difficile vederlo – ha detto al termine dell’udienza – non ero pronta ma secondo me non sarò mai pronta come madre per affrontare questa persona, da lui e dalla sua famiglia non abbiamo mai avuto un segnale; nonperdonarlo, almeno non ora".