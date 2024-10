Amica.it - 5 idee look infallibili per abbinare la gonna plissé

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Laplissettata, o, è uno di quei capi che riesce a coniugare eleganza e praticità con estrema disinvoltura. Il suo design unico, caratterizzato da pieghe sottili e ordinate, conferisce un tocco sofisticato senza sforzo, adattandosi a qualsiasi occasione. Tornata in grande stile sulle passerelle dell’autunno inverno 2024 2025, dove Balenciaga l’ha interpretata in chiave casual con felpa e sneaker e Burberry in modo più solenne, con trench in pelle ton sur ton, le vedremo presto ovunque. Ecco quindi cinque diversi modi per indossare laprendendo ispirazione dalle passerelle e lo street style. Con maglione e stivali Le possibilità di styling di questasono varie come i design in cui è declinata.