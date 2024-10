Tuanzebe ha rischiato di perdere il pollice in un incidente domestico: è stato operato d’urgenza (Di martedì 8 ottobre 2024) L'incidente in cucina è stato tremendo per Tuanzebe: l'ex difensore del Napoli ha rischiato di perdere un dito mentre lavava i piatti a casa sua la scorsa settimana. Fanpage.it - Tuanzebe ha rischiato di perdere il pollice in un incidente domestico: è stato operato d’urgenza Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L'in cucina ètremendo per: l'ex difensore del Napoli hadiun dito mentre lavava i piatti a casa sua la scorsa settimana.

