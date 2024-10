Troupe del Tg3 aggredita in Libano “dall’Idf”, autista morto d’infarto dopo malore improvviso, Goracci: “Inseguiti da un uomo con una grossa pietra” - VIDEO (Di martedì 8 ottobre 2024) Una Troupe del Tg3 è stata aggredita in Libano "dall'Idf" secondo alcune ricostruzioni. L'autista locale che trasportava Lucia Goracci e il VIDEOmaker è morto d'infarto dopo aver accusato un malore improvviso. È stata la stessa giornalista a spiegare come siano andate le cose dopo il servizio del Tg Ilgiornaleditalia.it - Troupe del Tg3 aggredita in Libano “dall’Idf”, autista morto d’infarto dopo malore improvviso, Goracci: “Inseguiti da un uomo con una grossa pietra” - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Unadel Tg3 è statain"dall'Idf" secondo alcune ricostruzioni. L'locale che trasportava Luciae ilmaker èd'infartoaver accusato un. È stata la stessa giornalista a spiegare come siano andate le coseil servizio del Tg

