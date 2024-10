Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-10-2024 ore 09:30

(Di martedì 8 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità lavori in corso in via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria viale di Tor di Quinto sia in direzione stadio che verso San Giovanni proseguono i lavori di potatura alberi in via Torrevecchia 3 a via di Boccea & via dei Casali di Torrevecchia una riduzione di carreggiata in base all’ avanzamento dei lavori sempre per lavori chiusi al viale delle provincie da Piazzale delle Province a via Tiburtina deviate su Viale Ippocrate e via Tiburtina diversi e sospesi i lavori notturni programmati nella galleria pasa allerta meteo arancione sue sul Lazio della Protezione Civile dalla tarda mattinata di oggi e per le successive 12 18 ore Si prevedono piogge diffuse anche a carattere di temporale vento forte e non ci escludono mareggiate lungo le coste In collaborazione con Luce ...