Torna la “cometa del secolo” C/2023 A3: a che ora vederla il 9 ottobre in diretta dall’Italia (Di martedì 8 ottobre 2024) La cometa C/2023 A3, più conosciuta come “cometa del secolo”, è visibile al crepuscolo serale di mercoledì 9 ottobre 2024, quando si prevede che raggiungerà il picco di luminosità (magnitudine apparente di circa-3), per cui può essere vista anche a occhio nudo dall’Italia. Sul web, disponibile la diretta streaming. Fanpage.it - Torna la “cometa del secolo” C/2023 A3: a che ora vederla il 9 ottobre in diretta dall’Italia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) LaC/A3, più conosciuta come “del”, è visibile al crepuscolo serale di mercoledì 92024, quando si prevede che raggiungerà il picco di luminosità (magnitudine apparente di circa-3), per cui può essere vista anche a occhio nudo. Sul web, disponibile lastreaming.

Cometa supera indenne il Sole e viaggia verso la Terra : “Arriverà a ottobre” - Se le previsioni dovessero avverarsi, potrebbe essere uno degli eventi celesti più memorabili degli ultimi anni. Gli astronomi prometto una visione unica (Pixabay) – Cityrumors. La cometa passerà sopra la Terra Il prossimo appuntamento con questa cometa è previsto per i prossimi giorni di ottobre. (Cityrumors.it)

Spettacolare cometa nel cielo di ottobre : quando vederla nella sua massima luminosità - Un astro è passato nel punto dell'orbita più vicino al Sole, il Perielio, e si è avvicinato alla Terra più luminoso che mai: il picco atteso per il 9 ottobre. Come spiegato dall'astrofisico Gianluca Masi: "La cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS ha le carte in regola per deliziare davvero i... (Baritoday.it)

