Timothée Chalamet su rivela come Bob Dylan nel trailer completo di A Complete Unknown

(Di martedì 8 ottobre 2024)suBobneldi AÈ stato rilasciato il nuovodi A. L’imminente biopic vede protagonistanei panni dell’acclamato musicista Bob. Il film racconta la vita dicantante emergente che cerca di sfondare a New York. Diretto da James Mangold, il biopic vanta anche un cast di supporto composto da Elle Fanning, Scoot McNairy, Edward Norton, Boyd Holbrook, Monica Barbaro, James Austin e Charlie Tahan. Ilinizia mostrando) che arriva a New York dal Minnesota mentre suona la melodia di “Girl from the North Country”. Quando il giovane musicista viene scoperto, entra in contatto con altri artisti, tra cui Joan Baez, con cui si vede cantare nelle anteprime.