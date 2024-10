Ilgiorno.it - “Sono di Rozzano, lo uccido”: la frase di Fedez fa infuriare il sindaco. “La città non è il Bronx, basta coi luoghi comuni”

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)(Milano), 8 ottobre 2024 –, quellasue la girandola di commenti che ne è derivata. “No, la nostranon è un”. Secca e decisa la risposta delle istituzioni locali e della società civile alla ridda di affermazioni e allusioni scaturita dallacheavrebbe pronunciato lo scorso 22 aprile nella discoteca milanese The Club, dopo una rissa col personal trainer dei vip Cristiano Iovino. “Lasciatemi stare, che l'ammazzo: iodi!": queste le parole del rapper. Parole che hanno contribuito, sui social e sulla stampa, a riaccendere il dibattito su, descritta da più parti come un contesto difficile, tra spaccio, degrado, delinquenza, quartieri popolari e abbandono scolastico. Una narrazione a tinte fosche che non piace agli abitanti della popolosaalle porte di Milano, né tantomeno alGianni Ferretti.