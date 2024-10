Sinner-Shelton oggi all’ATP Shanghai, quando gioca: orario e dove vedere la partita in TV e streaming (Di martedì 8 ottobre 2024) Sinner torna in campo e affronta negli ottavi di finale del torneo 1000 di Shanghai Ben Shelton. L'incontro si disputerà alle 6:30 del mattino di mercoledì 9 ottobre. Diretta TV su Sky. Fanpage.it - Sinner-Shelton oggi all’ATP Shanghai, quando gioca: orario e dove vedere la partita in TV e streaming Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024)torna in campo e affronta negli ottavi di finale del torneo 1000 diBen. L'incontro si disputerà alle 6:30 del mattino di mercoledì 9 ottobre. Diretta TV su Sky.

