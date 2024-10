Primacampania.it - Scoperto uno scavo clandestino per trafugare nella Villa di Poppea del sito di Oplontis

(Di martedì 8 ottobre 2024) TORRE ANNUNZIATA – I carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Torre Annunziata con il prezioso supporto dei carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della procura della repubblica oplontina specializzata nel contrasto dei reati contro il patrimonio culturale hanno effettuato un blitz in una cantina del corso Garibaldi all’altezza del civico 106. I militari hannodegli scavi clandestini salvando di fatto un’opera d’arte di inestimabile valore. Durante le operazioni, effettuate anche con i vigili del fuoco, i carabinieri hanno rinvenuto 3 tunnel, parzialmente franati ma utilizzabili, tutti convergenti in direzione del vicinoarcheologico “di”, in particolare verso il “grande atrio con decorazioni ad affresco” neldi