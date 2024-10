Sciopero per il clima, corteo di Fridays For Future l'11 ottobre: le motivazioni della protesta e il percorso (Di martedì 8 ottobre 2024) I Fridays for Future tornano in piazza. Venerdì 11 ottobre gli attivisti per il clima scenderanno in piazza per lo ‘Sciopero per la giustizia climatica’. Insieme a loro ci saranno, tra le altre, diverse sigle sindacali della CGIL, i S.I. Cobas, CISL, UIL, le realtà ecologiste come XR, Greenpeace Torinotoday.it - Sciopero per il clima, corteo di Fridays For Future l'11 ottobre: le motivazioni della protesta e il percorso Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ifortornano in piazza. Venerdì 11gli attivisti per ilscenderanno in piazza per lo ‘per la giustiziatica’. Insieme a loro ci saranno, tra le altre, diverse sigle sindacaliCGIL, i S.I. Cobas, CISL, UIL, le realtà ecologiste come XR, Greenpeace

Sciopero per il clima - corteo di Fridays For Future l'11 ottobre : le motivazioni della protesta e il percorso - . I. Insieme a loro ci saranno, tra le altre, diverse sigle sindacali della CGIL, i S. I Fridays for Future tornano in piazza. . Cobas, CISL, UIL, le realtà ecologiste come XR, Greenpeace. Venerdì 11 ottobre gli attivisti per il clima scenderanno in piazza per lo ‘Sciopero per la giustizia ... (Torinotoday.it)

Emergenza climatica - Fridays For Future torna in piazza - Fridays For Future Italia lancia un appello: "possiamo ancora cambiare la rotta. . . . C'è anche Genova (ore 9. 30 piazza De Ferrari) tra le città dove gli attivisti di Fridays For Future torneranno a riunirsi venerdì 11 ottobre per lanciare un appello all'unione per la giustizia sociale e ... (Genovatoday.it)

Fridays for Future - dal 20 agosto 2018 ad oggi : l’eredità di Greta e la mobilitazione globale per il clima - A soli 19 anni, questa ragazza svedese è diventata un'icona della lotta al cambiamento climatico, una voce fuori dal coro che ha scosso le coscienze di milioni di persone. L'articolo Fridays for Future, dal 20 agosto 2018 ad oggi: l’eredità di Greta e la mobilitazione globale per il clima sembra ... (Orizzontescuola.it)