Schlein a SkyTg24 | Tassa internazionale sui super ricchi? Questa discussione si può fare E anche su quella per le multinazionali

(Di martedì 8 ottobre 2024) “Patrimoniale? Non saremmo d’accordo ad alzare le tasse sul ceto medio, ma penso che faccia bene Lula a chiedere ai governi unasuisi può. Quindi bene unazione progressiva, ma non alzando le tasse al ceto medio”. Lo ha detto la segretaria Pd, Elly, a Live In su Sky Tg24. La leader dem si è detta favorevole a discutere di una patrimoniale a livello “europeo,, concertato”. Su questo è in corso dal 2023 un’Iniziativa dei cittadini europei – supportata in Italia dalla campagna La Grande Ricchezza di Oxfam – che punta a raccogliere 1 milione di firme per chiedere alla Commissione di varare un’imposta sui grandi patrimoni. Il Pd non ha sostenuto la raccolta firme e a differenza di Avs non ha inserito l’imposta nel proprio programma per le Europee.