Salvini non teme il referendum: “L’autonomia ci avvicinerà all’efficienza europea” (Di martedì 8 ottobre 2024) Il vicepremier e leader della Lega ha continuato a sottolineare come l'autonomia rappresenti un'importante opportunità per l'Italia L'articolo Salvini non teme il referendum: “L’autonomia ci avvicinerà all’efficienza europea” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Salvini non teme il referendum: “L’autonomia ci avvicinerà all’efficienza europea” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il vicepremier e leader della Lega ha continuato a sottolineare come l'autonomia rappresenti un'importante opportunità per l'Italia L'articolononil: “ci” proviene da Il Difforme.

Salvini boccia il report Draghi : “Col debito comune sistemeremo i problemi altrui” - . leader della Lega ritiene che gli sforzi dell'Italia per far rientrare il debito pubblico si riveleranno vani se dovesse essere approvata la risoluzione presentata da Mario Draghi all'Europarlamento L'articolo Salvini boccia il report Draghi: “Col debito comune sistemeremo i problemi altrui” ... (Ildifforme.it)

Milan - Salvini : “Non fatemene parlare - al derby spero di fermarmi al terzo gol” - Il ministro parla a margine della cerimonia di inaugurazione del 64° Salone Nautico di Genova. Evento al quale ha preso parte anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, tifoso interista. The post Milan, Salvini: “Non fatemene parlare, al derby spero di fermarmi al terzo gol” appeared first ... (Sportface.it)

Open Arms - anche Orban sta con Salvini : «È il nostro eroe - chi difende l’Europa è costantemente penalizzato» - Coloro che difendono l’Europa vengono costantemente penalizzati. Seguito da un italianissimo «Bravo!» in risposta al post di Salvini stesso in cui afferma: «Rifarei tutto». Trials and threats won't stop the wind of change and freedom blowing across Europe!— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) ... (Open.online)