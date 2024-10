Regione Lazio, Mof e Car per la prima volta insieme al “Fruit Attraction” di Madrid (Di martedì 8 ottobre 2024) Regione Lazio – Per la prima volta la Regione Lazio, attraverso l’ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio) ha unito le proprie forze con due delle principali realtà del settore ortofrutticolo del territorio regionale: il MOF (Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi) e il CAR (Centro Agroalimentare Roma). In occasione di “Fruit Attraction” 2024”, una delle principali fiere internazionali L'articolo Regione Lazio, Mof e Car per la prima volta insieme al “Fruit Attraction” di Madrid Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Regione Lazio, Mof e Car per la prima volta insieme al “Fruit Attraction” di Madrid Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di martedì 8 ottobre 2024)– Per lala, attraverso l’ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del) ha unito le proprie forze con due delle principali realtà del settore ortofrutticolo del territorio regionale: il MOF (Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi) e il CAR (Centro Agroalimentare Roma). In occasione di “” 2024”, una delle principali fiere internazionali L'articolo, Mof e Car per laal “” diTemporeale Quotidiano.

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2024 ore 11 : 30 - VIABILITÀ DEL 3 OTTOBRE 2024 ORE 11. IN PARTICOLARE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ULTIMA CORSA DA ENTRAMBI I CAPOLINEA ALLE ORE 21 CHIUDIAMO CON L ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI DI COLORE GIALLO PER RISCHIO DI PRECIPITAZIONI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE ... (Romadailynews.it)

La Regione Lazio al TTG di Rimini per promuovere un turismo più sostenibile - Si potranno gustare le eccellenze enogastronomiche del Lazio con assaggi di prodotti a Km zero e show cooking che sorprenderanno il pubblico. it è su GOOGLE NEWS. Roma, 8 ottobre 2024 – La Regione Lazio quest’anno è al TTG di Rimini per illustrare la proposta di un turismo sostenibile, basato ... (Ilfaroonline.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2024 ore 10 : 30 - VIABILITÀ DEL 8 OTTOBRE 2024 ORE 10. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE IN GRADUALE MIGLIORAMENTO LUNGO L’INTERO ANELLO IN CARREGGIATA ESTERNA RIMOSSO L ‘INCIDENTE ALTEZZA ... (Romadailynews.it)