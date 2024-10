“Prima volta dopo 16 anni”. Al secondo anno di lavoro il consenso del governo continua a salire (Di martedì 8 ottobre 2024) Lo studio di Pagella Politica promuove l'esecutivo Meloni: "I partiti della maggioranza sono passati dal 43% di due anni fa al 47% di oggi". Poi rivela: "Prima volta che succede dal 2008" Ilgiornale.it - “Prima volta dopo 16 anni”. Al secondo anno di lavoro il consenso del governo continua a salire Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Lo studio di Pagella Politica promuove l'esecutivo Meloni: "I partiti della maggioranza sono passati dal 43% di duefa al 47% di oggi". Poi rivela: "che succede dal 2008"

“Prima volta dopo 16 anni”. Dopo due anni il consenso del governo continua a salire - Lo studio di Pagella Politica promuove l'esecutivo Meloni: "I partiti della maggioranza sono passati dal 43% di due anni fa al 47% di oggi". Poi rivela: "Prima volta che succede dal 2008". (Ilgiornale.it)

Travolta due volte in autostrada : morta ragazza di 24 anni - Una ragazza di soli 24 anni è morta lunedì sera sull'autostrada A4. Scesa dalla sua vettura a seguito di un incidente, sarebbe stata travolta per due volte da altrettanti furgoni in transito, sulla Milano-Venezia tra i caselli di Palazzolo e Rovato, in territorio di quest'ultimo. Sarebbe stata... (Bresciatoday.it)

"Una volta nella vita" di Gianni Clementi - Atto unico esilarante e spiazzante, proposto dalla Compagnia TRENTAMICIDELLARTE di Villatora, regia di Gianni Rossi. TRAMA: ambientato in un obitorio, dove quattro sventurati protagonisti “morti” si risvegliano, senza capire perché sono finiti in quella situazione: si intrecciano le loro... (Padovaoggi.it)