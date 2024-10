Bergamonews.it - Prima sconfitta stagionale per Treviglio Brianza. BluOrobica cade ancora

(Di martedì 8 ottobre 2024) Blacks Faenza-TAV79-67 (20-17, 24-20; 15-17, 20-13) Blacks: Fragonara 10, Calbini 15, Cavallero 7, Poggi 4, Poletti 20; Dincic 12, Vico 11, Zangheri; Naccari n.e., Sirri n.e., Ndiaye n.e., Tartaglia ne.. All. Garelli. TAV: Vecchiola 9, Cagliani 3, Reati 7, Zanetti 5, Marciuš 6; Sergio 11, Drocker, Abega 11, Manenti 2, Alibegovi? 13; Carpi n.e.. All. Villa.nel campionato di Serie B nazionale per, chesul campo di Faenza dopo una partita segnata dalle pessime percentuali al tiro (34% dal campo per gli orobici) e dalla marcata differenza di intensità a rimbalzo. Coach Villa decide di partire con Vecchiola, Cagliani, Reati, Zanetti (eletto nel miglior quintetto della seconda giornata) e Marciuš e l’avvio è positivo, con il primo mini-allungo sul 7-1 che sembra poter far ben sperare.