Dilei.it - Pamela Prati a La Volta Buona: “Mark Caltagirone? Raccontata male. Non sono stata protetta”

(Di martedì 8 ottobre 2024) La vicenda, che tanto ha fatto discutere nell’Italia pre-Covid, non è ancora conclusa. A farlo sapere, tornata nel salotto di Caterina Balivo, la prima conduttrice a cui nel 2019 raccontò del suo grande amore per questo uomo mai esistito. All’epoca la conduttrice di Aversa conduceva Vieni da me, oggi è al timone de Lae tra un retroscena e un aneddoto è stato impossibile non chiedere alla soubrette sarda novità sul caso che ha fatto scalpore solo cinque anni fa.a La: aggiornamenti sul casoA Laha chiarito che ciancora delle indagini in corso sul caso, in cuicoinvolte anche le sue ex agenti Eliana Michelazzo ePerricciolo.