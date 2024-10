Ilrestodelcarlino.it - “Orietta Berti e Iva Zanicchi, amiche da una vita”

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Reggio Emilia, 8 ottobre 2024 – Iva e, due leggende della musica pop tricolore, da mercoledì, saranno tra i giudici di “Io canto generation”, in prima serata su Canale 5. Al timone, ancora una volta il grande Gerry Scotti con la direzione artistica di Roberto Cenci. I veri protagonisti della gara musicale, saranno 24 ragazzi tra i 10 e i 15 anni che affronteranno in ogni puntata nuove gare per arrivare alla vittoria. Le sei squadre saranno capitanate da artisti del calibro di Mietta, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Cristina Scuccia, Benedetta Caretta e Lola Ponce. Chi sono i giudici Tra i giudici, oltre all’’Aquila di Ligonchio’ e all’’Usignolo di Cavriago’, troviamo Al Bano, Michelle Hunziker, Claudio Amendola e Rovazzi.