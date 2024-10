Nuovo ospedale ‘Bufalini’. L’Ausl svela il progetto ai cittadini (Di martedì 8 ottobre 2024) Riprende il procedimento per l’approvazione definitiva del progetto - siamo, infatti, ancora in quella fase - del Bufalini 2, il Nuovo ospedale che dovrà vedere la luce in via Moneta a Villa Chiaviche su un’area di 22 ettari (con 75 mila metri quadri di interni). C’è oggi nella complessa road map di quella che, per importanza e impatto è stata definita "una cattedrale laica", la possibilità di prendere visione dei relativi documenti e formulare osservazioni. Cosa da tecnici, ovviamente, ma anche i comuni cittadini hanno 60 giorni (la conta è iniziata il 25 settembre e si conclude il 25 novembre) per avanzare opinioni consultando il progetto pubblicato sul sito del Comune e compilando l’apposito modulo presente sul sito o consegnando le osservazioni allo Sportello Facile. Ilrestodelcarlino.it - Nuovo ospedale ‘Bufalini’. L’Ausl svela il progetto ai cittadini Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Riprende il procedimento per l’approvazione definitiva del- siamo, infatti, ancora in quella fase - del Bufalini 2, ilche dovrà vedere la luce in via Moneta a Villa Chiaviche su un’area di 22 ettari (con 75 mila metri quadri di interni). C’è oggi nella complessa road map di quella che, per importanza e impatto è stata definita "una cattedrale laica", la possibilità di prendere visione dei relativi documenti e formulare osservazioni. Cosa da tecnici, ovviamente, ma anche i comunihanno 60 giorni (la conta è iniziata il 25 settembre e si conclude il 25 novembre) per avanzare opinioni consultando ilpubblicato sul sito del Comune e compilando l’apposito modulo presente sul sito o consegnando le osservazioni allo Sportello Facile.

