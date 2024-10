Ilgiornaledigitale.it - Nuova BMW X5 Neue Klasse: arriva nel 2026, ecco come sarà

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaledigitale.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) L’attuale BMW X5 è in circolazione dal 2019 e festeggerà il suo 25° anniversario nel 2025, ma è già in fase di sviluppo unagenerazione. La prossima X5 promette propulsori completamente elettrici, insieme a opzioni a combustione e ibride, con un design ispirato al conceptX. Questo modello debutterà probabilmente intorno al. Le immagini riportate nell’articolo sono dei render non ufficiali ideati dal designer Avarvarii. Inseriamo di seguito il link alla fonte da cui abbiamo preso le foto: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1039982881464384&set=pcb.1039983498130989 La prossima BMW X5 manterrà la sua classica forma da SUV, ma presenterà tocchi modernimaniglie delle portiere a filo e un design incentrato sui veicoli elettrici.