Monaco: “Berrettini ora vale la top20, non oltre. Nardi si dia una regolata, Cobolli mi fa impazzire” (Di martedì 8 ottobre 2024) Guido Monaco si è soffermato sulla sconfitta rimediata da Matteo Berrettini contro Holger Rune al Masters 1000 di Shanghai, in occasione dell’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Sono uscito un po’ con l’amaro in bocca dalla partita di Matteo Berrettini. Sono d’accordo con il suo coach, che a un certo punto gli ha detto ‘devi provare a vincere questa partita, non accontentarti di non perderla’: è una cosa un po’ strana nel tennis, ma ha espresso perfettamente il sentimento che avevo io. Come se Berrettini, tra fine secondo set e inizio del terzo, facesse il compitino pensando che prima o poi Rune avrebbe avuto un passaggio a vuoto, che invece non c’è stato. Oasport.it - Monaco: “Berrettini ora vale la top20, non oltre. Nardi si dia una regolata, Cobolli mi fa impazzire” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Guidosi è soffermato sulla sconfitta rimediata da Matteocontro Holger Rune al Masters 1000 di Shanghai, in occasione dell’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Sono uscito un po’ con l’amaro in bocca dalla partita di Matteo. Sono d’accordo con il suo coach, che a un certo punto gli ha detto ‘devi provare a vincere questa partita, non accontentarti di non perderla’: è una cosa un po’ strana nel tennis, ma ha espresso perfettamente il sentimento che avevo io. Come se, tra fine secondo set e inizio del terzo, facesse il compitino pensando che prima o poi Rune avrebbe avuto un passaggio a vuoto, che invece non c’è stato.

