Michelle Comi, polemiche sull’influencer che ha raccolto fondi per accrescere il seno (Di martedì 8 ottobre 2024) Negli ultimi giorni, il nome di Michelle Comi, influencer torinese attiva sulla piattaforma OnlyFans, ha monopolizzato il dibattito online a causa di una controversa iniziativa. La giovane ha infatti lanciato una raccolta fondi su GoFundMe, chiedendo ai suoi follower di contribuire economicamente a finanziare un intervento di chirurgia estetica per aumentare il volume del seno. In poco tempo, la raccolta ha superato la cifra di 15mila euro, con un forte coinvolgimento dei fan che hanno risposto all’appello della loro beniamina. Il caso della raccolta fondi La richiesta di Michelle Comi ha sorpreso molti, ma è stata accolta con entusiasmo dai suoi seguaci più fedeli. In particolare, uno dei donatori ha effettuato una singola donazione di ben 3mila euro, dimostrando un livello di supporto eccezionale. Velvetmag.it - Michelle Comi, polemiche sull’influencer che ha raccolto fondi per accrescere il seno Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Negli ultimi giorni, il nome di, influencer torinese attiva sulla piattaforma OnlyFans, ha monopolizzato il dibattito online a causa di una controversa iniziativa. La giovane ha infatti lanciato una raccoltasu GoFundMe, chiedendo ai suoi follower di contribuire economicamente a finanziare un intervento di chirurgia estetica per aumentare il volume del. In poco tempo, la raccolta ha superato la cifra di 15mila euro, con un forte coinvolgimento dei fan che hanno risposto all’appello della loro beniamina. Il caso della raccoltaLa richiesta diha sorpreso molti, ma è stata accolta con entusiasmo dai suoi seguaci più fedeli. In particolare, uno dei donatori ha effettuato una singola donazione di ben 3mila euro, dimostrando un livello di supporto eccezionale.

Michelle Comi lancia una raccolta fondi per rifarsi il seno : in un giorno 15mila euro - Michelle Comi lancia una raccolta fondi per rifarsi il seno e in un solo giorno vengono raccolti ben 15 mila euro L'articolo Michelle Comi lancia una raccolta fondi per rifarsi il seno: in un giorno 15mila euro proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

La torinese Michelle Comi riceve 15mila euro dai suoi 'sudditi' grazie all'appello per rifarsi il seno - Ha raggiunto l'obiettivo e ha fatto nuovamente discutere. . Michelle Comi si è lanciata in una nuova richiesta via social dopo quelle in cui aveva cercato un uomo che le pagasse una vacanza di lusso e quella con la lista di regali per il suo compleanno che aveva diviso tra imprenditori alti, dai ... (Torinotoday.it)

Selvaggia Lucarelli analizza il personaggio di Michelle Comi e lo paragona ad Antonella Elia : le sue parole - . Oggi lei è una giovane influencer che guadagna attraverso le attività online, ma quello che davvero fa scatenare gli utenti sono le sue costanti provocazioni. A suo modo era un po’ la stessa idea che c’è dietro a Comi, pur nella sua innocuità: Elia promuoveva sé stessa con l’esagerazione di ... (Donnapop.it)