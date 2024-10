Michael Bay dirigerà Will Smith nell'action Fast and Loose per Netflix (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo aver abbandonato Sugar Bandits, Will Smith ha trovato il suo nuovo progetto, Fast and Loose, in cui sarà diretto da Michael Bay, con cui aveva lavorato in Bad Boys II. Comingsoon.it - Michael Bay dirigerà Will Smith nell'action Fast and Loose per Netflix Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo aver abbandonato Sugar Bandits,ha trovato il suo nuovo progetto,and, in cui sarà diretto daBay, con cui aveva lavorato in Bad Boys II.

