Mercatino francese di Natale in piazza Minghetti a Bologna annullato per cantieri

(Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 – Quest’anno non ci sarà ildiin. Colpa dei, quello della Garisenda in primis, che ha cambiato la viabilità del centro storico. La vicina piazzetta del Francia, infatti, non è più pedonale, ed è utilizzata per il carico-scarico merci dell’area commerciale del Quadrilatero. Da qui, il Comune ha preso la decisione di rinunciare alin quell’area. Lo conferma l’assessora al Commercio, Luisa Guidone: «Visti i lavori e la zona sempre più congestionata, abbiamo chiesto agli organizzatori deldi trovare insieme un’altra collocazione o diminuire i giorni di durata degli stand. Ma le nostre proposte non sono state accolte».