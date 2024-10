May December arriva su Sky Cinema e Now TV, dal 9 ottobre: ispirato ad una storia vera (Di martedì 8 ottobre 2024) Il 9 ottobre, alle 21:15, arriva May December su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Il film, un thriller drama, è diretto da Todd Haynes e vede come protagoniste Julianne Moore e Natalie Portman. Vediamo insieme cosa sappiamo. La trama di May December Presentato in concorso al Festival di Cannes 2023 e candidato all’Oscar® per la miglior sceneggiatura originale, May December è una storia intensa e scandalosa. ispirato a fatti realmente accaduti, il film esplora la vita di una famiglia americana fuori dal comune, diventata oggetto di un evento mediatico nazionale. Elisabeth Berry (Natalie Portman) è un’attrice che si reca a Savannah, in Georgia, per osservare da vicino Gracie Atherton-Yoo (Julianne Moore), la donna al centro di uno scandalo vent’anni prima, che Elisabeth dovrà interpretare in un prossimo film. Superguidatv.it - May December arriva su Sky Cinema e Now TV, dal 9 ottobre: ispirato ad una storia vera Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il 9, alle 21:15,Maysu SkyUno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Il film, un thriller drama, è diretto da Todd Haynes e vede come protagoniste Julianne Moore e Natalie Portman. Vediamo insieme cosa sappiamo. La trama di MayPresentato in concorso al Festival di Cannes 2023 e candidato all’Oscar® per la miglior sceneggiatura originale, Mayè unaintensa e scandalosa.a fatti realmente accaduti, il film esplora la vita di una famiglia americana fuori dal comune, diventata oggetto di un evento mediatico nazionale. Elisabeth Berry (Natalie Portman) è un’attrice che si reca a Savannah, in Georgia, per osservare da vicino Gracie Atherton-Yoo (Julianne Moore), la donna al centro di uno scandalo vent’anni prima, che Elisabeth dovrà interpretare in un prossimo film.

