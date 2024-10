Velvetmag.it - Mariah Carey e i 30 anni di “All I Want for Christmas is You”

(Di martedì 8 ottobre 2024) È un po’ presto per parlare di Natale, ma non si può non pensare anche alle festività natalizie parlando di: la regina indiscussa delle feste. Quest’anno però è un anno più speciale per la popstar internazionale, visto che festeggerà 30dall’uscita di All Iforis You. Perè tempo di spegnere le candeline con uno dei singoli che l’hanno resa famoso in tutto il mondo: All Iforis You. La popstar internazionale ha pubblicato il brano precisamente 30fa e nel corso della sua carriera ha ottenuto tantissimi riconoscimenti.e il suo successo di una vita, foto Ansa – VelvetMagEra il 29 ottobre del 1994 quandoha pubblicato il singolo che le avrebbe dato ancor più successo a livello mondiale, sotto l’etichetta Columbia Records. E, infatti, è stato un successo immediato.