Quotidiano.net - Maltempo Liguria in diretta: scuole chiuse e allagamenti a Genova

(Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 – Niente lezioni per gli studenti di, dove ledi ogni ordine e grado resterannoper la giornata di oggi, martedì 8 ottobre, a causa dell’allerta meteo. La decisione del Centro operativo è arrivata solo questa mattina all’alba dopo che ieri già molti comuni liguri avevano deliberato per la chiusura degli istituti. I genovesi sono alle prese già con i primie il tempo potrebbe peggiorare nelle prossime ore. La situazione più critica in Valpolcevera. Il rio Fegino ha raggiunto il livello di guardia, come Stura ed Orba. L’allerta è arancione in tutta la Riviera Centrale. Ma a preoccupare di più sono i fiumi dello Spezzino: qui l’allerta dalla 12 di oggi è rossa. Mentre andrà meglio nell’Imperiese (allerta gialla). Notizie in