L'Ucraina ha colpito un grande terminal petrolifero al largo della Crimea occupata (Di martedì 8 ottobre 2024) L'esercito ucraino ha dichiarato di aver colpito un grande terminale petrolifero al largo della penisola occupata di Crimea. È stato un attacco missilistico ponderato e ben eseguito. Non è la prima volta che Kyjiv colpisce un impianto energetico in una zona occupata dalle truppe russe. E quello stesso impianto era già stato colpito da un attacco di droni ucraini a marzo. Il bersaglio era il terminal di Feodosia, il più grande impianto di lavorazione del petrolio della penisola. I funzionari russi di stanza in Crimea – penisola occupata illegalmente dal 2014 – non hanno mai davvero confermato l'attacco, ma hanno riconosciuto un incendio nella struttura. E non sono state segnalate vittime dell'esplosione. In ogni caso è stata dichiarata l'emergenza a livello municipale e trecento persone sono state evacuate da Feodosia a causa dell'incendio, secondo l'agenzia di stampa statale Tass.

Il bersaglio era il terminal di Feodosia, il più grande impianto di lavorazione del petrolio della penisola. Kyjiv attacca le strutture energetiche sempre con grossa cautela, generalmente come azione di rappresaglia per gli attacchi di Mosca alle infrastrutture energetiche che riforniscono ...

