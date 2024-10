Tpi.it - Luca Ribuoli a TPI: “Il cinema riparta dalla provincia. Ecco come nasce l’idea dell’Ottobre Alessandrino”

(Di martedì 8 ottobre 2024) “Il”., affermato regista di Call my agent, direttore artistico dell’Alessandria Film Festival e ideatore(dal 28 settembre al 31 ottobre 2024 ad Alessandria), ne è convinto. “Dobbiamo fermarci e dire che ilva di nuovo raccontato”. In tutte le sue sfaccettature:scrittura al lavoro attoriale. Va rilanciato anche perché “è uno specchio. Un modo di riconoscersi, di vedersi”. Un’arte che da sempre appassiona milioni di personedimostra il successo, evento che usa la cultura anche per rilanciare un intero territorio.di dedicare un intero mese al? “Mi hanno offerto la possibilità di fare il direttore dell’Alessandria Film Festival, giunto alla sesta edizione.