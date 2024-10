Ilnapolista.it - Lobotka: «L’anno dopo lo scudetto non eravamo così affamati di vittorie. Conte ha cambiato l’atmosfera»

(Di martedì 8 ottobre 2024), in ritiro con la nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli e suai media slovacchi. «È fantastico che io e tutta la squadra stiamo andando bene. Questa stagione può essere speciale, ma abbiamo disputato appena sette giornate, quindi sarà ancora lunga e difficile». E su: «Come club,scorsodellonondi, quest’anno è diverso. Il mister Antonioci ha dato l’idea, ha, può portare i giocatori a un livello superiore, sia fisicamente che mentalmente. Finora, stiamo andando bene, èche vorremmo continuare».difende, attacca, verticalizza. È il faro del Napoli (CorSport) Contro il Comoha giocato in maniera sontuosa, meritandosi non solo la standing ovation del Maradona, ma anche gli elogi di Fabregas.