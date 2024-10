LIVE Cobolli-Djokovic, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: ci siamo! Tra 20? in campo (Di martedì 8 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:14 Romano che si trova per la prima volta di fronte il suo idolo: il 24 volte campione Slam Novak Djokovic, sua maestĂ del Gioco. In questa stagione il serbo ha coronato l’obiettivo di diventare il giocatore piĂą vincente della storia, con l’oro a Parigi 2024. Adesso, vuole qualificarsi alle ATP Finals, torneo che ha vinto 7 volte e per il quale, oggi, non sarebbe qualificato. 12:10 Ci siamo! Ancora 20? di attesa e poi sarĂ Cobolli-Djokovic! 09.15 Il programma scorre via veloce sul Centrale di Qizhong con la vittoria di Tsitsipas su Muller e Fritz in vantaggio 6-3, 1-2 contro Watanuki! Novak Djokovic e Flavio Cobolli entreranno quindi in campo alle 12:30! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 3° turno del Masters1000 di Shanghai tra Flavio Cobolli e Novak Djokovic. Oasport.it - LIVE Cobolli-Djokovic, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: ci siamo! Tra 20? in campo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 8 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:14 Romano che si trova per la prima volta di fronte il suo idolo: il 24 volte campione Slam Novak, sua maestĂ del Gioco. In questa stagione il serbo ha coronato l’obiettivo di diventare il giocatore piĂą vincente della storia, con l’oro a Parigi. Adesso, vuole qualificarsi alle ATP Finals, torneo che ha vinto 7 volte e per il quale, oggi, non sarebbe qualificato. 12:10 Ci! Ancora 20? di attesa e poi sarĂ! 09.15 Il programma scorre via veloce sul Centrale di Qizhong con la vittoria di Tsitsipas su Muller e Fritz in vantaggio 6-3, 1-2 contro Watanuki! Novake Flavioentreranno quindi inalle 12:30! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 3° turno del Masters1000 ditra Flavioe Novak

